شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يتوصل لاتفاق لتجديد عقد لاعبه المحترف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن توصل نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، لاتفاق مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده واستمراره بالفترة المقبلة.

وأشارت التقارير، إلى أن إدارة اتحاد جدة، توصلت لاتفاق مع الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، على تمديد عقده لمدة موسم جديد.

وتابعت: "التجديد للحارس البرازيلي جروهي البالغ من العمر 36 عامًا، مطلبًا جماهيريًا في اتحاد جدة، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها حاليًا.

ودخل جروهي، في يناير الحالي، الفترة الحرة من عقده مع العميد، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي نادي آخر.

وكان جروهي يحظى باهتمام ساو باولو وجريميو البرازيلين، للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الجاري، إلى أنه استقر على الاستمرار مع العميد.

وتابعت: "يدين اتحاد جدة بالفضل للحارس البرازيلي، في تأهله لدور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما تصدى لركلة جزاء أمام الشباب في دور الـ16، قبل أن يواصل التألق بصد ركلة ترجيحية حاملا الفريق للدور التالي، ولذا استمراره أصبح مطلب رئيسي".

ولن يكون اتحاد جدة قادر على دخول الميركاتو الشتوي الحالي، بسبب قرار منع النادي من التسجيل، بعد قضية التوقيع مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الفريق السابق والنصر الحالي.