شكرا لقرائتكم خبر عن ماركا تكشف صفقة تاريخية جديدة في النصر بعد ضم رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة "ماركا الإسبانية"، عن صفقة تاريخية جديدة، يستعد النصر السعودي للحصول على خدماتها خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بصفة رسمية.

وأعلن العالمي برئاسة مسلي آل معمر، عن التعاقد مع كريستيانو رونالدو بصفة رسمية لمدة موسمين ونصف، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب سوف يتقاضى راتب 200 مليون يورو سنويًا.

وأوضحت الصحيفة، إلى أن مسؤولو نادي النصر السعودي، يستعد لبناء فريق يعتمد على النجوم العالميين في إطار خطة طموحة يكون فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليس مجرد صفقة لاعب.

وتابعت: "العالمي وضع الإسباني سيرجيو راموس، لاعب سان جيرمان، هدفًا له، في إطار سعيه لبناء فريق بمواصفات خاصة، وفق رؤية الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني".

وأضافت: "خطة مسؤولي النصر بدأت بالتعاقد مع جارسيا، ثم مع الكولومبي ديفيد أوسبينا، والإسباني ألفارو جونزاليز، ثم الصفقة المدوية رونالدو، ووصول البرتغالي إلى النادي السعودي، سيكون محفزًا وبدرجة كبيرة لنجوم عالميين آخرين لخوض هذه التجربة".

وأشارت إلى أن مسؤولي النصر، بدأوا بالفعل في إقناع عدد من اللاعبين الذين باتوا على مشارف إنهاء مسيرتهم الكروية للانتقال للدوري السعودي.

وقالت: "من بين هؤلاء اللاعبين سيرجيو راموس، الذي أصبح في مرمى التحركات النصراوية، ليس بهدف التعاقد معه الآن، لكنه سيكون هدفًا نصراويًا في الميركاتو الصيفي المقبل".

واستطردت: "لا يخطط المدافع الإسباني لإنهاء مسيرته الرياضية بانتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، لكنه سيستمع أولًا لمقترحات ناديه الباريسي، وبعدها سينظر في العروض الأخرى، واللاعب يعلم أن نادي النصر مستعد لتقديم عرض مالي كبير يلبي طموحاته".

واختتمت: "استراتيجية النصر في صناعة فريق بمواصفات عالمية، ترتبط يخطط السعودية لاستضافة بطولة كروية كبرى وهي المونديال وذلك إما عام 2030 أو 2034".