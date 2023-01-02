شكرا لقرائتكم التدريب التقني بالقصيم : تعليق الدراسة الحضورية غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم القصيم تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت أن الدوام سيكون عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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كما قررت إدارة التدريب التقني بالمنطقة اعتماد التدريب عن بُعد وتعليق التدريب الحضوري في منشآتها ليوم غد.