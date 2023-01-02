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التدريب التقني بالقصيم : تعليق الدراسة الحضورية غدًا

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شكرا لقرائتكم التدريب التقني بالقصيم : تعليق الدراسة الحضورية غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم القصيم تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت أن الدوام سيكون عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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كما قررت إدارة التدريب التقني بالمنطقة اعتماد التدريب عن بُعد وتعليق التدريب الحضوري في منشآتها ليوم غد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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