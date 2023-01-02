وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا للتأمين

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف بوبا

وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير مكتب خلق القيمة.

– مدير عمليات المخاطر.

– مدير التسعير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)