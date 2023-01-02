شكرا لقرائتكم تخصيص خطبة الجمعة المقبلة للتوعية بخطر المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع بمناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة، للحديث عن خطر المخدرات وفقًا لعدد من المحاور.

محاور خطبة الجمعة

وحسب بيان وزارة الشؤون الإسلامية، اشتملت المحاور على وجوب توعية النشء بخطر المخدرات باختلاف أنواعها ومسمياتها والتي من أخطرها مادة الشبو، وهي مادة كيميائية لها نتائج مدمرة على الجهاز العصبي والمركزي للإنسان (العقل) وعلى الجهاز المناعي.

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كما يراعى التحدث عن وجوب الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات ومتعاطيها، فضلًا عن بيان حقيقة مروجي المخدرات وأنهم يعملون وفق أجندة خارجية تستهدف أبناء المجتمع من مواطنين ومقيمين.

ويراعى الإشادة بجهود رجال الجمارك ورجال مكافحة المخدرات ورجال الأمن جميعًا والشرفاء من المواطنين الذين يعملون على حماية المجتمع من آفة المخدرات والدعاء لهم بالتوفيق والإعانة والحفظ، ووجوب التعاون معهم في حماية المجتمع من هذه الآفة ومروجيها.