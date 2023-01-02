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طيران ناس: ارتفاع عدد المسافرين بنسبة 91% خلال 2022

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شكرا لقرائتكم طيران ناس: ارتفاع عدد المسافرين بنسبة 91% خلال 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حقق طيران ناس نموًا مضاعفًا في عام 2022 حيث زاد عدد المسافرين على متن رحلات ناس بنسبة 91% وصولًا إلى 8.7 مليون مسافر مع تعزيز أسطوله إلى 43 طائرة، وذلك ضمن جهوده لـربط العالم بالمملكة حيث دشن 16 وجهة جديدة و 30 خط سير جديد.

أداء طيران ناس

يأتي ذلك بالإضافة إلى ذلك، حصد جائزتين وأعلى تصنيف ضمن فئته في 2022، كما تم اختياره ضمن أفضل 10 شركات طيران في العالم.

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كما أكد طيران ناس أنه في عام 2022، كان من أفضل 4 بيئات عمل بالمملكة، وحصد جائزة سكاي تراكس وحصل أيضًا على جائزة مهرجان جوائز السفر العالمية، فضلًا عن أنه أخذ أعلى تصنيف من منظمة “أبيكس”.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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