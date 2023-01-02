شكرا لقرائتكم طيران ناس: ارتفاع عدد المسافرين بنسبة 91% خلال 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حقق طيران ناس نموًا مضاعفًا في عام 2022 حيث زاد عدد المسافرين على متن رحلات ناس بنسبة 91% وصولًا إلى 8.7 مليون مسافر مع تعزيز أسطوله إلى 43 طائرة، وذلك ضمن جهوده لـربط العالم بالمملكة حيث دشن 16 وجهة جديدة و 30 خط سير جديد.

أداء طيران ناس

يأتي ذلك بالإضافة إلى ذلك، حصد جائزتين وأعلى تصنيف ضمن فئته في 2022، كما تم اختياره ضمن أفضل 10 شركات طيران في العالم.

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كما أكد طيران ناس أنه في عام 2022، كان من أفضل 4 بيئات عمل بالمملكة، وحصد جائزة سكاي تراكس وحصل أيضًا على جائزة مهرجان جوائز السفر العالمية، فضلًا عن أنه أخذ أعلى تصنيف من منظمة “أبيكس”.