النقل تواصل تنفيذ مشروع طريق الخرج والرياض - الدمام السريع

وأنهت الوزارة ثلاث مراحل من المشروع من أصل أربع مراحل جارٍ تنفيذها، حيث انتهت المراحل الأولى والثانية والرابعة بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة 98%.
كما عملت وزارة النقل والخدمات اللوجستية طوال أكثر من 70 عاماً على بناء شبكات طرق متميزة وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية، بهدف ربط مدن ومحافظات المملكة بعضها وببعض، وتقريب المسافات الشاسعة، والإسهام في سهولة تنقل مستفيدي الطرق من السياح وقاصدي الحرمين الشريفين، إلى جانب النهضة بمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، وبلغ إجمالي أطوال شبكات الطرق في المملكة أكثر من 73 ألف كيلومتر.
يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن، من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة، حيث تستهدف الإستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالميًا في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق بحوالي 10%، وذلك للمضي قدمًا في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالميًا في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.
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