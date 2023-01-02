النقل تواصل تنفيذ مشروع طريق الخرج والرياض - الدمام السريع تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين الخرج وطريق الرياض/ الدمام السريع، الذي يبلغ طوله 100 كم،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 جمادى الآخرة 1444 هـ 09 جمادى الآخرة 1444 هـ 194 مؤسسة صحية مخالفة تم إغلاقها في 2022 كثّفت "الصحة" زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية و الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، حيث... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 جمادى الآخرة 1444 هـ 09 جمادى الآخرة 1444 هـ مدني المدينة يباشر البحث عن مفقود جرفه السيل أعلن الدفاع المدني في المدينة المنورة البحث عن مفقود جرفه السيل عندما حاول إنقاذ محتجزين داخل سيارة في قرية أبيار الماشي.ونشرت قناة... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 09 جمادى الآخرة 1444 هـ 09 جمادى الآخرة 1444 هـ جائزة الأميرة صيتة تطلق غداً ملتقى دراية بـ7 مسارات برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تطلق جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 جمادى الآخرة 1444 هـ 09 جمادى الآخرة 1444 هـ 9 صباحا بداية المحاضرات في جامعة الحدود الشمالية قررت جامعة الحدود الشمالية تأخير موعد بداية الدوام والمحاضرات الدراسية، في جميع مقراتها وفروعها في عرعر، طريف، رفحاء، العويقلية،... عرعر :دوت الخليج عرعر :دوت الخليج 09 جمادى الآخرة 1444 هـ 09 جمادى الآخرة 1444 هـ أمطار غزيرة على الرياض وجدة حتى صباح الثلاثاء أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة 11 من صباح الثلاثاء، على أجزاء من منطقة الرياض،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 جمادى الآخرة 1444 هـ 09 جمادى الآخرة 1444 هـ المناطق المتأثرة بالحالة المطرية اليوم أعلن مركز الأرصاد الوطني، عن المدن المتوقع تأثرها بالحالة المطرية لليوم الإثنين، حيث لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 جمادى الآخرة 1444 هـ 09 جمادى الآخرة 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 3 في حادث مروري بالمدينة بسبب الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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