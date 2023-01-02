اخبار السعوديه

إصابة 3 في حادث مروري بالمدينة بسبب الأمطار

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النقل تواصل تنفيذ مشروع طريق الخرج والرياض - الدمام السريع

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين الخرج وطريق الرياض/ الدمام السريع، الذي يبلغ طوله 100 كم،...

0b6244e66d.jpg الرياض : دوت الخليج
0a1f77e545.jpg09 جمادى الآخرة 1444 هـ

194 مؤسسة صحية مخالفة تم إغلاقها في 2022

كثّفت "الصحة" زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية و الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، حيث...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1444 هـ

مدني المدينة يباشر البحث عن مفقود جرفه السيل

أعلن الدفاع المدني في المدينة المنورة البحث عن مفقود جرفه السيل عندما حاول إنقاذ محتجزين داخل سيارة في قرية أبيار الماشي.ونشرت قناة...

icon-byline.pngالمدينة المنورة :دوت الخليج
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1444 هـ

جائزة الأميرة صيتة تطلق غداً ملتقى دراية بـ7 مسارات

برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تطلق جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1444 هـ

9 صباحا بداية المحاضرات في جامعة الحدود الشمالية 

قررت جامعة الحدود الشمالية تأخير موعد بداية الدوام والمحاضرات الدراسية، في جميع مقراتها وفروعها في عرعر، طريف، رفحاء، العويقلية،...

icon-byline.pngعرعر :دوت الخليج
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1444 هـ

أمطار غزيرة على الرياض وجدة حتى صباح الثلاثاء

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة 11 من صباح الثلاثاء، على أجزاء من منطقة الرياض،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1444 هـ

المناطق المتأثرة بالحالة المطرية اليوم

أعلن مركز الأرصاد الوطني، عن المدن المتوقع تأثرها بالحالة المطرية لليوم الإثنين، حيث لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1444 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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