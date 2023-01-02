مدني المدينة يباشر البحث عن مفقود جرفه السيل

أعلن الدفاع المدني في المدينة المنورة البحث عن مفقود جرفه السيل عندما حاول إنقاذ محتجزين داخل سيارة في قرية أبيار الماشي. ونشرت قناة الإخبارية صورا تظهر قوارب الدفاع المدني أثناء مباشرتها عمليات البحث عن المفقود. وشهدت المدينة المنورة، في وقت سابق، من اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة جرت على إثرها السيول والأودية.



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