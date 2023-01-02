اجتماعي / سمو الأمير محمد بن ناصر يدشن حملة "شتاء جازان أجمل وأدفا.. وسلامتكم هي الأولى"



جيزان 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، حملة مديرية الدفاع المدني بالمنطقة للسلامة، تحت شعار " شتاء جازان أجمل وأدفا.. وسلامتكم هي الأولى"، وذلك بحضور مدير الدفاع المدني اللواء الدكتور عبدالله الشهري وأمين المنطقة والمشرف العام على مهرجان شتاء جازان المهندس يحيى الغزواني.

واستمع سموه لشرح عن خطة العمل المعدة لهذه الحملة، وآلية تنفيذها والخطة الزمنية المحددة لها والمنشآت والفعاليات المستهدفة فيها، والنتائج المراد تحقيقها.

وأكد الأمير محمد بن ناصر ، أهمية التوعية بالإجراءات المتبعة لمواجهة بعض المخاطر لا سمح الله، وضرورة التنسيق الفاعل في ذلك بين الجهات المعنية كافة بتنفيذ مهرجان شتاء جازان، والعمل على تنفيذ خطط الطوارئ بكل دقة، حاثاً الجميع على تكثيف البرامج والحملات التوعوية بإجراءات السلامة في الأماكن العامة والمناسبات الترفيهية، وإرشاد المواطن والمقيم والزائر للمنطقة بضرورة التقيد بتعليمات السلامة حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

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16:22ت م

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