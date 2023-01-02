السعودية اليوم / جامعة الأمير سطام تنال الاعتماد البرامجي في برنامج "بكالوريوس القانون"



السيح 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

نال برنامج بكالوريوس القانون بكلية إدارة الأعمال بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، "الاعتماد البرامجي" من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي للفترة من يناير 2023 م وحتى ديسمبر 2024 م، وذلك بعد تحقيق كافة المتطلبات ومعايير الجودة.

وتسعى كلية إدارة الأعمال وفق أهدافها وخططها الإستراتيجية إلى تحقيق التميز والاستثمار الأمثل المبني على إستراتيجية التعليم وتنمية العقول والمهارات في مختلف أقسام وبرامج الكلية، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق نواتج التعلّم بشكل أفضل علاوة على المردود الإيجابي لتجويد مخرجات بشرية مؤهلة بجودة عالية لمتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي، ويتواكب مع رؤية المملكة 2030 .

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16:01ت م

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