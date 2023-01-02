السعودية اليوم / تجمع الشرقية الصحي يرفع الجاهزية استعدادا للحالة المطرية



الدمام 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

رفع تجمع الشرقية الصحي استعداداته بعد ورود تنبيهات بتعرض المنطقة لأمطار متوسطة إلى غزيرة بناءً على ما صدر من تحذيرات من الدفاع المدني والمركز الوطني للأرصاد في هذا الشأن .

وأوضح التجمع أن جميع المستشفيات بالمنطقة على استعداد تام ومستمر على مدار الساعة لاستقبال أي حالات إصابات أو حوادث قد تحدث نتيجة هذه التغيرات المناخية لا قدر الله، واتخاذ كل التدابير اللازمة لذلك بناء على ما يرد من تحذيرات من الأرصاد وكل ما يستجد من تحذيرات أو تنبيهات .

وبين أنه هناك تنسيقاً كاملاً بين التجمع وإدارات الدفاع المدني والهلال الأحمر في جميع مدن ومحافظات المنطقة لمواجهة كل المخاطر المرتبطة بسقوط الأمطار أو التغيرات المناخية، وما قد ينجم عنها من حوادث أو إصابات لا قدر الله وجاهزية جميع المستشفيات لاستقبال كل حالات الطوارئ .

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15:57ت م

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