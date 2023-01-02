شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استعدادات الرياض لاستقبال كريستيانو رونالدو لاعبًا في النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بدأت العاصمة السعودية الرياض، في الاستعدادات الخاصة، لإقامة حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لجماهير فريقه الجديد النصر، والمقرر إقامتها غدٍ الثلاثاء وتقديمه لاعب بالفريق بشكل رسمي.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن الجهات المعنية في الرياض، تلقت مخاطبات رسمية من وزارة الرياضة، لاتخاذ ما يلزم لتأمين حفل تقديم رونالدو للجماهير.

موعد تقديم رونالدو لاعبًا في النصر

وتابعت: "وفقًا للمخاطبات الرسمية، فإن حفل تقديم رونالدو سوف ينطلق في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة ويستمر حتى تمام الساعة السابعة".

ومن المنتظر أن يكون حفل تقديم رونالدو بملعب مرسول بارك، قبل أن تبدأ تدريبات فريق النصر على الملعب نفسه لاحقًا استعدادًا لمباريات دوري روشن السعودي.

30 ألف مشجع يحضر تقديم رونالدو في مرسول بارك

وأفادت التقارير، إلى أنه سيكون من المتوقع أن يحضر نحو 30 ألف مشجع حفل التقديم، على أن يوجه رونالدو كلمة قصيرة للجماهير.

ومن المنتظر وصول رونالدو مساء اليوم الاثنين إلى الرياض، على متن طائرة خاصة، بعد إتمام تعاقده بشكل رسمي خلال الأيام القليلة الماضية

وكان نادي النصر قد حسم صفقة انتقال رونالدو في الساعات الأخيرة من عام 2022، لمدة سنتين ونصف، حيث أشارت التقارير إلى أنه سوف يتقاضى راتب 200 مليون يورو سنويًا.