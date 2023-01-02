شكرا لقرائتكم توقعات بتساقط ثلوج كثيفة على 3 مناطق بدءًا من الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع محلل الطقس عقيل العقيل، تساقط ثلوج كثيفة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على منطقة تبوك وبعض أجزاء الحدود الشمالية ومنطقة الجوف.

انخفاض الحرارة

وأشار العقيل في تصريحات لنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، إلى أن تساقط الثلوج في هذه المناطق ليس له علاقة بانخفاض درجات الحرارة في المناطق الأخرى.

وأضاف أن تساقط الثلوج في مناطق شمال المملكة يأتي نتيجة انخفاض درجات الحرارة في طبقة معينة من طبقات الجو العليا، مع وجود نسب رطوبة وكمية هطول متوقعة للأمطار، بالإضافة إلى أن مرتفعات تبوك تكون أبرد من المدينة نفسها.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة نجران وجازان، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر- جبل اللوز) والأطراف الشمالية من المملكة.