السعودية اليوم / الأجواء الماطرة تُحفّز زوار مسجد المصطفى لزيارة الأماكن التاريخية



المدينة المنورة 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2022 م واس

شهدت المدينة المنورة صباح اليوم أجواء ماطرة سالت على إثرها الأودية والشعاب.

ووثّقت عدسة "واس" فرحة قاصدي المسجد النبوي بالمدينة المنورة بالأمطار التي هطلت راسمة بذلك، لوحات من الجمال دفعت الزوار للخروج والتنزه في الأماكن التاريخية التي ارتبطت بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

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15:52ت م

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