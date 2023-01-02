السعودية اليوم / أمانة الشرقية والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك



الدمام 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

وقّع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم بمقر الأمانة، مع مدير المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالمملكة الدكتور عبدالرحمن المديرس، اتفاقية تعاون مشتركة، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الجودة والتميز المؤسسي .

وأكد معاليه على أهمية التعاون المشترك بين القطاعات التي تعمل على تطوير أعمالها ومنتجاتها، ونموها من خلال رفع معدلات الجودة ومراحل تطورها، مشيراً إلى أن الاتفاقية، تهدف إلى تعزيز التعاون البناء لتحقيق الرؤى المشتركة والوصول إلى الأهداف الإستراتيجية التي يسعى لها الطرفان، والوصول إلى أعلى درجات الجودة والتميز المؤسسي.

وأوضح أن الاتفاقية تضمّنت إقامة فعاليات مشتركة وإجراء أنشطة بحثية متخصصة، إلى جانب تبادل الخبرات التي تُسهم في رفع مستوى المنافسة للحصول على الجوائز المحلية والإقليمية.

من جهته بين الدكتور المديرس، أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك لتكوين منظومة متكاملة في الجودة والتميز المؤسسي متضمنة نظام أبحاث ودراسات علمية متخصصة تسعى لتطوير نظم العمل في كلا الجهتين.

بدوره أكَّد مدير عام الجودة والتميز المؤسسي بالأمانة المهندس علي القرني، أنَّ الاتفاقية تتضمن برامج تطوير مستمرة في مجال الجودة والتميز المؤسسي، وتسعى الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي من خلالها إلى دعم الوحدات الإدارية والكوادر وتعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة في مجال الجودة والتميز المؤسسي.

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15:42ت م

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