السعودية اليوم / ‏‎سمو أمير منطقة الباحة يدشن مبادرة الهلال الأحمر "جهاز الإنعاش القلبي"



الباحة 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بديوان الإمارة اليوم، إحدى مبادرات هيئة الهلال الأحمر السعودي "جهاز الإنعاش القلبي" بحضور مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الدكتور ثامر يتيم.

وتأتي هذه المبادرة كتجسيد للشراكة بين إمارة المنطقة وفرع الهيئة لتعزيز السلامة بمقر الإمارة حيث تعد أبرز أهداف هذا المشروع زيادة فرص البقاء على قيد الحياة لمن يُصابون بتوقف القلب المفاجئ.

‏‎واستمع سمو أمير منطقة الباحة إلى شرح عن أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي الكهربائي، والتقى عددا من منسوبي ومنسوبات إمارة المنطقة الذين تم تأهيلهم لدورات عن عمل الجهاز.

‏‎وفي ختام التدشين أشاد سمو الأمير حسام بن سعود بالجهود الإنسانية والأعمال التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر السعودي في سبيل تعزيز وسائل الوقاية والسلامة للمرضى والمصابين والتي كان لها إنعاكس على سلامة وصحة المرضى والمصابين الذين يتعرضون للحالات الطارئة.

بعد ذلك شهد سمو أمير المنطقة توقيع عدد من الشراكات المجتمعية بين هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة ومديرية الشؤون الصحية والعيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن ومركز التأهيل الشامل وفريق أبشر التطوعي لتدعيم العمل الإنساني الذي يقوم به.

‎// انتهى //

15:17ت م

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