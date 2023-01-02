السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يستقبل محافظ الحجرة ويطلع على تقرير الأعمال المنجزة



الباحة 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2022 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه في الإمارة اليوم، محافظ الحجرة ربيع بن عبدالرحمن بن هاشم، الذي استعرض سير أعمال المحافظة.

وفي بداية الاستقبال اطلع سموه على تقرير الأعمال المنجزة وسير العمل بالجهات الحكومية بالمحافظة والمشاريع التنموية والاستثمارية والبرامج المنفذة خلال الفترة الماضية.

وأكد سمو أمير المنطقة أهمية مضاعفة الجهود في مختلف إدارات المحافظة لما فيه خدمة المواطنين والمقيمين، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة الرامية لتسهيل الخدمات كافة وتسخير جميع الإمكانات لخدمة المواطنين، إضافة إلى بحث الاستعدادات لموسم الربيع ومايرافقه من برامج ومبادرات نوعية تتوافق مع الإقبال الكبير الذي ينتظره القطاع التهامي خلال الفترة المقبلة.

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15:14ت م

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