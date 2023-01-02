السعودية اليوم / "الجوازات" تطلق خدمة عرض الهوية الرقمية لأفراد أسرة المقيم عبر منصة أبشر



الرياض 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة الهوية الرقمية لأفراد أسرة المقيم على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد" لتمكين المقيم من استعراض الهوية الرقمية لأفراد أسرته والاطلاع على بياناتها واستخدامها والاحتفاظ بصورة منها للرجوع لها عند الحاجة.

وأكدت الجوازات أن صورة الهوية الرقمية لأفراد أسرة المقيم المقدمة عبر منصة "أبشر أفراد" تمكّن صاحبها من حملها وإبرازها عند طلبها من رجال الأمن داخل المملكة، ولا يحتاج حاملها لطباعة هوية مقيم.

وتأتي هذه الخدمة امتدادًا للحلول التقنية الرقمية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات تسهيلًا على المستفيدين من مواطنين ومقيمين وزوار من خلال منصة وزارة الداخلية (أبشر) دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

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15:11ت م

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