السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يستقبل رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية للزيتون بالمنطقة



الباحة 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الرئيس الفخري للجمعية التعاونية للزيتون بالمنطقة، بمكتب سموه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية للزيتون بالمنطقة الدكتور صالح بن عباس آل حافظ.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرحٍ مفصل عن أبرز أهداف الجمعية التي تتمكن في إنشاء مشاتل نموذجية لأكثر الأصناف الناجحة من الزيتون المنتج والاستفادة من الزيتون البري المنتشر بالمنطقة, وإقامة مزارع نموذجية في بعض المواقع الواعدة.

وأشاد الأمير حسام بن سعود بأهداف الجمعية وخططها في تشجيع مزارعي الزيتون، مؤكداً ضرورة تقديم التوعية والإرشاد لهم والمساهمة في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه عبر الدكتور صالح بن عباس عن عظيم شكره لسمو أمير المنطقة الداعم الأول لأعمال الجمعية واعداً بتحقيق تطلعات وتوجيهات سموه في خدمة المزارعين والمهتمين بالزيتون على مستوى المنطقة.

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15:08ت م

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