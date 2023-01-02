السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يُدشن مشروعات بلدية وتنموية بمحافظة العويقيلة



العويقيلة 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مقر بلدية محافظة العويقيلة اليوم, عدداً من المشروعات البلدية والتنموية بالمحافظة بنحو 15 مليون ريال, التي تستهدف رفع جودة البنية التحتية، وتحسين المشهد الحضري، وصيانة الطرق المستلمة من فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية داخل النطاق العمراني.

وأكّد سموه حرص القيادة الحكيمة على دعم المشروعات البلدية والتنموية والخدمية وتطوير البنى التحتية للأحياء السكنية، لخدمة السكان من مواطنين ومقيمين من أجل رفع مستوى جودة الحياة، والتسهيل على الأهالي، مشدداً على أهمية تنفيذ المشروعات التنموية الشاملة وأنسنة المدن والاستثمار الأمثل للمقومات الحضارية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

ولفت النظر إلى أن هذه المشروعات التي دشنت اليوم ستسهم بمشيئة الله في زيادة جودة البنية التحتية، وتحسين المشهد الحضري بمحافظة العويقيلة، حاثاً سموه القائمين على المشروعات بضمان الجودة والإتقان في العمل.

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14:57ت م

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