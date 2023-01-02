السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يتفقّد محافظة العويقيلة



العويقيلة 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، محافظة العويقيلة ، والتقى بالمسؤولين في المحافظة والقضاة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكرين، وشيوخ القبائل وجمعاً من الأهالي.

وعبّر سموه في كلمته, عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة العويقيلة، مقدماً شكره وتقديره لهم على مشاعرهم الوطنية التي تعكس عمق العلاقة بين المواطن وقيادته.

وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى أن جولاته التفقدية تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تلمس احتياجات المواطنين والتواصل المباشر معهم والوقوف على احتياجاتهم وطلباتهم .

وأكد سموه، أن كل مواطن في المنطقة محل الاهتمام والعناية وأن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع، لتقديم الملاحظات والآراء والشكاوى في كل وقت وفي جميع المحافظات ، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تُمثّل خارطة طريق لبناء الإنسان، وجعلت الإنسان السعودي حجر الزاوية في تحقيقها، بما يملكه من قدرات وإمكانات، وموجهاً سموّه المسؤولين بتقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة وقراها والوصول إليهم والوقوف على احتياجاتهم، مؤكداً أن المواطن هو الغاية الأسمى للعمل وهو المستهدف في كل برامج التنمية .

إثر ذلك التقى سمو أمير الحدود الشمالية بمقر المحافظة, عدداً من المواطنين، الذين قدِموا للسلام على سموه ، مستمعا لمقترحاتهم وطلباتهم .

// انتهى //

14:42ت م

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