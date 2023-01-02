شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

وقالت الإدارة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتوقعة بهطول الأمطار؛ فقد تقرر تعليق الدراسة يوم الثلاثاء 10 /6/ 1444 بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة، وستكون الدراسة عبر “ منصة مدرستي ” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وكان المركز الوطني للأرصاد نبّه في تقريره اليوم، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 من صباح غدٍ الثلاثاء.

تعليق الدراسة

وكانت إدارة تعليم جدة قررت تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء 10 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص.

وتابعت: سيكون الدوام لليوم الدراسي غدًا لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم عبر منصة مدرستي.