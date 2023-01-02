شكرا لقرائتكم الأمطار الغزيرة تغسل المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهد المسجد الحرام، اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة عليه، والتي زادته جمالًا وبهاء، وسط تضرع ودعوات ضيوف الرحمن والزوار أن يتقبل الله منهم.

ووثق مقطع فيديو، هطول الأمطار الغزيرة على الحرم المكي الشريف والكعبة المشرفة.

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أمطار المسجد الحرام

وهطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، جعلها الله خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

من جانبه، رفع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية درجة التنبيه إلى تحذير بشأن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على العاصمة المقدسة حتى غد الثلاثاء.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة نجران وجازان، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر- جبل اللوز) والأطراف الشمالية من المملكة.