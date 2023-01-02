شكرا لقرائتكم جامعة الحدود الشمالية تؤجل بداية اليوم الدراسي إلى الـ9 صباحًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن تأجيل بداية اليوم الدراسي بالجامعة إلى الساعة 9 صباحاً اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء حتى يوم الخميس القادم في جميع مقرات الجامعة وفروعها.

وأوضحت الجامعة، أن ذلك يأتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد قررت اللجنة العليا لتعليق الدراسة بالجامعة، بأن يكون بداية الدوام والمحاضرات الدراسية لطلبة الجامعة ومنسوبيها بتمام الساعة 9 صباحاً إعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء 2023/1/3م إلى يوم الخميس 2023/1/5م.