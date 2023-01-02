شكرا لقرائتكم الداخلية: أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية تشمل 5 أماكن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الداخلية أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية تشمل المساجد والجوامع والوزارات والهيئات الحكومية والمنشآت النفطية والبتروكيميائية. وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسم في “تويتر”: “تطبق أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية على الآتي: قد يهمّك أيضاً أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة – المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة – المساجد والجوامع – الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة – المنشآت النفطية والبتروكيمائية – منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه وأكدت وزارة الداخلية، أنه يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل دورات المياه.