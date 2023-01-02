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الداخلية: أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية تشمل 5 أماكن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الداخلية أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية تشمل المساجد والجوامع والوزارات والهيئات الحكومية والمنشآت النفطية والبتروكيميائية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسم في “تويتر”: “تطبق أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية على الآتي:

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أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة

– المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة

– المساجد والجوامع

– الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة

– المنشآت النفطية والبتروكيمائية

– منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه

وأكدت وزارة الداخلية، أنه يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل دورات المياه.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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