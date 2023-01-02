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وظائف بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق وذلك وفق التفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي 

شريك أعمال رأس المال البشري

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المسؤوليات 

  •  يقوم بتنفيذ ومتابعة العمليات اليومية بالقسم لضمان استمرارية العمل أو يعمل على تفويض من يتابع عنه
  •  يقدم الدعم للمديرين والإدارة العليا في تنفيذ السياسات والإجراءات والمعايير ذات الصلة بالقسم وإبراز ما إذا كانت هناك حاجة لأي تغيير في العملية
  •  يرفع التقارير الدورية لأداء القسم عن تطور سير العمل والتحديات إلى رئيس الإدارة أو مدير عام الإدارة
  •  يتبع سياسات وإجراءات السلامة والجودة والتنظيمية والامتثال باللوائح المعدة من قبل الهيئة
  •  يساعد مدير القسم في التطوير والتحسين في سياسات القسم وإجراءاته وأنظمته وممارساته بما يتوافق مع سياسات وإجراءات القطاع
  • شريك أعمال الموارد البشرية
  •  يعمل جنبًا إلى جنب مع تكنولوجيا المعلومات لإجراء تقييمات منتظمة وإدخال تحسينات على نظام معلومات الموارد البشرية
  •  يعمل عن كثب مع الإدارة المعنية لتحديد احتياجات التدريب والتطوير من أجل تطوير الأدوات المناسبة لضمان استجابة كفاءات الموظفين لاحتياجات هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
  •  يعمل عن كثب مع الإدارات لتحديد احتياجات القوى العاملة، لتطوير خطط التوظيف المناسبة التي تستجيب لاحتياجات هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
  •  يقدم توصيات بشأن مختلف جوانب الموارد البشرية بناءً على الأدلة المستمدة من تحليل البيانات
  •  يجمع ويحلل البيانات المتعلقة بحالة الموارد البشرية متعددة الوظائف ويحدد المجالات الضعيفة والقوية للمساعدة في تحديد أولويات قضايا الموارد البشرية وتلبية الاحتياجات
  •  تمثيل القسم في اجتماعات الموارد البشرية
  •  يتأكد من تنفيذ جميع مبادرات الموارد البشرية (الاستراتيجية، التشغيلية والثقافية والتغييرية) تأكد من أنها تساهم في تحقيق الإستراتيجية
  • يعمل على تنفيذ استراتيجية الدائرة والتأكد من تقديم الدعم المناسب لضمان تحقيق النتائج المطلوبة

المؤهلات والخبرة

  • خبرة عملية 6 سنوات
  • شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، الموارد البشرية ومجالاتها أو ما يعادلها

طريقة التقديم:

للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة:

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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