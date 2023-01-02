9 صباحا بداية المحاضرات في جامعة الحدود الشمالية 

أمطار غزيرة على الرياض وجدة حتى صباح الثلاثاء أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة 11 من صباح الثلاثاء، على أجزاء من منطقة الرياض،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 جمادى الآخرة 1444 هـ 09 جمادى الآخرة 1444 هـ المناطق المتأثرة بالحالة المطرية اليوم أعلن مركز الأرصاد الوطني، عن المدن المتوقع تأثرها بالحالة المطرية لليوم الإثنين، حيث لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 جمادى الآخرة 1444 هـ 09 جمادى الآخرة 1444 هـ أمطار على المدينة المنورة حتى الـ 3:00 مساء نبّه المركز الوطني للأرصاد من استمرار حالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة اليوم, تشمل تأثيراتها نشاطاً في... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 09 جمادى الآخرة 1444 هـ 09 جمادى الآخرة 1444 هـ نصف المخالفات لسيارات الأجرة حاصرت المخالفات الأجرة العامة وأجرة مطار، والتي تصدرت المخالفات بـ222.262 مخالفة بنسبة 53.83%، في وقت ارتفعت مخالفات النقل في 2022 إلى 19.73%... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 09 جمادى الآخرة 1444 هـ 09 جمادى الآخرة 1444 هـ 468 قرارا يوميا لمخالفي الأنظمة أصدرت المديرية العامة للجوازات، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، 14042 قراراً إدارياً خلال شهر جُمادى الأولى... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 09 جمادى الآخرة 1444 هـ 09 جمادى الآخرة 1444 هـ محيط ميناء جدة الإسلامي الأعلى في كمية الأمطار سجل محيط ميناء جدة الإسلامي أعلى كمية أمطار شهدتها محافظة جدة، هذه الليلة، حيث أعلن المركز الوطني للأرصاد عن إحصائية المواقع... جدة دوت الخليج جدة دوت الخليج 08 جمادى الآخرة 1444 هـ 08 جمادى الآخرة 1444 هـ عام جديد بتحذيرات مناخية وتعليق للحضورية وثلوج تواصلت الأحد التحذيرات من التقلبات الجوية، وتعليق الدراسة الحضورية بعدد من المناطق مع إطلالة العام الجديد، فيما تواصل تساقط... المناطق: سعد الحربي، دوت الخليج المناطق: سعد الحربي، دوت الخليج 08 جمادى الآخرة 1444 هـ 08 جمادى الآخرة 1444 هـ

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