اخبار السعوديه

9 صباحا بداية المحاضرات في جامعة الحدود الشمالية 

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أمطار غزيرة على الرياض وجدة حتى صباح الثلاثاء

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة 11 من صباح الثلاثاء، على أجزاء من منطقة الرياض،...

354e842fce.jpg الرياض : دوت الخليج
0de94edab8.jpg09 جمادى الآخرة 1444 هـ

المناطق المتأثرة بالحالة المطرية اليوم

أعلن مركز الأرصاد الوطني، عن المدن المتوقع تأثرها بالحالة المطرية لليوم الإثنين، حيث لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1444 هـ

أمطار على المدينة المنورة حتى الـ 3:00 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد من استمرار حالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة اليوم, تشمل تأثيراتها نشاطاً في...

icon-byline.pngالمدينة المنورة :دوت الخليج
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1444 هـ

نصف المخالفات لسيارات الأجرة

حاصرت المخالفات الأجرة العامة وأجرة مطار، والتي تصدرت المخالفات بـ222.262 مخالفة بنسبة 53.83%، في وقت ارتفعت مخالفات النقل في 2022 إلى 19.73%...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1444 هـ

468 قرارا يوميا لمخالفي الأنظمة

أصدرت المديرية العامة للجوازات، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، 14042 قراراً إدارياً خلال شهر جُمادى الأولى...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1444 هـ

محيط ميناء جدة الإسلامي الأعلى في كمية الأمطار

سجل محيط ميناء جدة الإسلامي أعلى كمية أمطار شهدتها محافظة جدة، هذه الليلة، حيث أعلن المركز الوطني للأرصاد عن إحصائية المواقع...

icon-byline.pngجدة دوت الخليج
icon-clock.png08 جمادى الآخرة 1444 هـ

عام جديد بتحذيرات مناخية وتعليق للحضورية وثلوج

تواصلت الأحد التحذيرات من التقلبات الجوية، وتعليق الدراسة الحضورية بعدد من المناطق مع إطلالة العام الجديد، فيما تواصل تساقط...

icon-byline.pngالمناطق: سعد الحربي، دوت الخليج
icon-clock.png08 جمادى الآخرة 1444 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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