أمطار غزيرة على الرياض وجدة حتى صباح الثلاثاء

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة 11 من صباح الثلاثاء، على أجزاء من منطقة الرياض، ورفع درجة التنبيه إلى “متقدم”. وتشمل الأمطار كل من الدوادمي، عفيف، القويعية، الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء، مرات.
كما حذر المركز من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 11 من صباح الثلاثاء على محافظة جدة.
وكان المركز قد حذر في وقت مبكر اليوم ورفع درجة التنبيه إلى “متقدم” مع فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة حتى الـ 9:00 مساء على منطقة حائل، وتشمل الحائط، السليمي، الشملي، الغزالة، المستجدة، غزلانة، موقق، الشنان، الكهفة، بقعاء، حائل، سميراء.
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