المناطق المتأثرة بالحالة المطرية اليوم

أعلن مركز الأرصاد الوطني، عن المدن المتوقع تأثرها بالحالة المطرية لليوم الإثنين، حيث لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم حائل تبوك، الجوف والحدود الشمالية. كما أوضح المركز أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وأجزاء من منطقة نجران وجازان في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك علقان - الظهر - جبل اللوز والأطراف الشمالية من السعودية.



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