أمطار على المدينة المنورة حتى الـ 3:00 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد من استمرار حالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة اليوم, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتساقطاً للبرد, وجريان السيول, وشبه انعدام في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة تشمل - بمشيئة الله تعالى - محافظات ينبع وبدر والعلا والعيص وخيبر, وتستمر حتى الساعة الـ 3 مساءً.



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