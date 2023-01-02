السعودية اليوم / صحة الحدود الشمالية تطلق حملة التبرع بالدم



عرعر 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

أطلقت صحة الحدود الشمالية حملة التبرع بالدم أمس بالتعاون مع إدارة المختبر الإقليمي، وبنوك الدم بصحة الشمالية، حيث بلغ عدد المتبرعين 79 شخصاً في اليوم الأول، وذلك بعيادة صحة المرأة والطفل بمجمع العثيم مول بعرعر.

وتهدف الحملة التي تستمر لمدة يومين إلى التحفيز للتبرع بالدم ومشاركة الوطن في هذه الحملة الإنسانية، ونشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة كما تسهم في سد احتياج بنوك الدم، وسبب في إنقاذ حياة المرضى، ومنشط للدورة الدموية للمتبرع، وتعزيز للمبادرات الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة البشر وتفعيل الشراكة المجتمعية وتبني الأنشطة الخيرية والاجتماعية.

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14:00ت م

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