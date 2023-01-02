السعودية اليوم / "الأرصاد": عواصف رعدية وأمطار غزيرة على المدينة المنورة



المدينة المنورة 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المدينة المنورة ومحافظات المهد، ووادي الفرع، والحناكية، وبدر، والعيص، وخيبر اليوم, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتساقطاً للبرد, وجرياناً لسيول, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الحادية عشر من صباح غدٍ الثلاثاء.

// انتهى //

13:59ت م

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