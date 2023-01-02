السعودية اليوم / دورة معايير مكافحة العدوى في مراكز السكري والغدد الصماء بتجمع القصيم الصحي



بريدة 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

اختتم مركز السكري والغدد الصماء بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، ممثلاً بقسم مكافحة العدوى أمس، دورة تدريبية مكثفة عن متطلبات ومعايير مكافحة العدوى بمراكز السكري والقدم السكرية والحد من انتشارها.

وبين تجمع القصيم الصحي أن الدورة التدريبية التي أقيمت في القاعة الرئيسة بالمركز استهدفت جميع الطواقم المتخصصة العاملة في مركز السكري والغدد الصماء ببريدة، وأن محاور الدورة تضمنت مفاهيم علمية حول عدوى المستشفيات وكيفية انتقالها والتحكم بها، وشرح السبل والاحتياطات والسياسات اللازمة لمنع حدوثها، إضافة إلى حصص تدريب عملية حول بعض مهارات مكافحة العدوى مثل كيفية غسيل الأيدي، وخلع القفازات، واستخدام أدوات الوقاية الشخصية.

وتأتي الدورة ضمن سلسلة من البرامج العلمية النظرية، والعملية التطبيقية الهادفة إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية ورفع مستوى الكفاءة والسلامة المهنية في المنشأة وحماية العاملين فيها والمستفيدين من خدماتها.

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13:45ت م

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