السعودية اليوم / 597 مستفيداً من عيادة العربة المتنقلة للكشف عن هشاشة العظام خلال شهر ديسمبر الماضي 2022



بريدة 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

أوضح تجمع القصيم الصحي أن عدد المستفيدين من حملة برنامج" العربة المتنقلة" للكشف المبكر عن مرضى هشاشة العظام في القرى والهجر بالمراكز الطرفية التابعة لقطاع رياض الخبراء المستهدف خلال شهر ديسمبر الماضي 2022م بلغ 597 مستفيداً موزعين على ثمان قرى وهجر، فيما كان عدد المحالين إلى المستشفيات المراكز الطبية المختصة للقيام بمزيد من الفحوصات الضرورية وتلقي العلاج اللازم 159 حالة.

وبين التجمع أن برنامج العربة المتنقلة للكشف المبكر عن مرض هشاشة العظام العديد الأهداف والخدمات التي تقدمها العيادة المتنقلة من أبرزها الكشف المبكر لمرض الهشاشة بالمناطق النائية التي لا تتوفر فيها أجهزة حديثة وتقنية متطورة، والقيام بعملية التوعية والتثقيف الصحي عن مرض هشاشة العظام وطرق مكافحته وأهمية الكشف المبكر عن طريق جهاز "الديكسا" وفقاً للفئات العمرية المستهدفة الواردة في الدليل الإرشادي، وهم جميع الرجال والنساء بعمر 60 سنة فما فوق، والفئة العمرية للرجال والنساء ما بين (50 - 59) عاماً ممن لديهم عوامل خطورة بنسبة عالية تجعلهم أكثر من غيرهم عرضة للإصابة بالمرض.

يذكر أن تجمع القصيم الصحي نفّذ عدداً من الفعاليات والأنشطة التثقيفية للقطاعات الصحية ومراكز الرعاية بالمنطقة, وذلك ضمن حملة توعية وتعزيز الثقافة الصحية لرعاية كبار السن والمعرضين للإصابة بمرض هشاشة العظام.

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13:37ت م

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