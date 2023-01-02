السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تعلن تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحاً



عرعر 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن تأجيل بداية اليوم الدراسي بالجامعة إلى الساعة 9 صباحاً اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء حتى يوم الخميس القادم في جميع مقرات الجامعة وفروعها.

وأوضحت الجامعة، أن ذلك يأتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد قررت اللجنة العليا لتعليق الدراسة بالجامعة، بأن يكون بداية الدوام والمحاضرات الدراسية لطلبة الجامعة ومنسوبيها بتمام الساعة 9 صباحاً إعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء 2023/1/3م إلى يوم الخميس 2023/1/5م.

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13:36ت م

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