السعودية اليوم / أمانة الشرقية تطلق حملة "وعيك يهمنا" في الخفجي



الدمام 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس، مبادرة توعوية بعنوان "وعيك يهمنا", تهدف إلى التعريف بالخدمات النظامية التي تقدمها الأمانة ممثلة في بلدية محافظة الخفجي.

وأوضحت الأمانة أنَّ المبادرة التي تستمر خمسة أيام، شهدت مشاركة 54 متطوعاً ومتطوعةً، وتستهدف جميع المنشآت التجارية في المحافظة، للتأكد من إجراءاتها النظامية ومدى تقيّدها بالتعليمات البلدية والصحية.

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13:35ت م

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