السعودية اليوم / سمو محافظ الطائف يلتقي مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة



الطائف 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي.

واستمع سموه لشرح عن المهام والأعمال والخدمات التي يقدمها المكتب والجهات التابعة له في جميع قطاعات الوزارة البيئية والمائية والزراعية, حيث شرح المهندس القاضي أهم الأنشطة والفعاليات والمبادرات والبرامج التي يعمل عليها المكتب في المحافظة والوحدات التابعة له.

وأشاد سموه بالدور الذي يقوم به مكتب الوزارة بالمحافظة، حاثاً الجميع على بذل مزيد من الجهد والعطاء في كل ما يخص المحافظة على مواردنا الطبيعية والبيئية والمائية والزراعية، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - للنهوض بالقطاع الزراعي والبيئي، مؤملاً أن تتحقق الأهداف المرجوة لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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13:32ت م

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