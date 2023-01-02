

الرياض 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، المشرف العام على جمعية "خيرات" لحفظ النعمة عبدالله بن عبيد السبيعي.

وتسلم معاليه نسخة من التقرير السنوي لعام 2021، متضمناً أعمال ومنجزات ومبادرات الجمعية واستفادة الأسر من خدماتها.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

// انتهى //

13:09ت م

0066





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل المشرف العام على جمعية "خيرات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.