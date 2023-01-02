السعودية اليوم / "الأرصاد": عواصف رعدية وأمطار غزيرة على محافظتي جدة ورابغ



جدة 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظتي جدة، ورابغ, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتساقط البرد, والسيول, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وارتفاع الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشر مساء يوم غدٍ.

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13:07ت م

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