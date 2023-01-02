السعودية اليوم / مستشفى الملك سعود بعنيزة يدشن مضمار المشي المرقم حول المستشفى



عنيزة 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

دشّن مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة مضمار المشي المرقم المحيط بالمستشفى والذي يبلغ طوله 1600م، وذلك بهدف تعزيز الصحة العامة من خلال ممارسة

وأفاد تجمع القصيم الصحي أن تدشين المبادرة جاء من قبل إدارة مستشفى الملك سعود بعنيزة وبمشاركة فاعلة من منسوبي مختلف الإدارات وأقسام المستشفى.

وأكد التجمع على إيمانه الراسخ بأهمية تثقيف كافة فئات المجتمع وجميع منسوبي المستشفى والمراجعين والمستفيدين من خدماته بأهمية ممارسة

// انتهى //

12:54ت م

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عنيزة 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واسدشّن مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة مضمار المشي المرقم المحيط بالمستشفى والذي يبلغ طوله 1600م، وذلك بهدف تعزيز الصحة العامة من خلال ممارسة الرياضة ، وترسيخ ثقافة المشي وتحسين جودة حياة الفرد.وأفاد تجمع القصيم الصحي أن تدشين المبادرة جاء من قبل إدارة مستشفى الملك سعود بعنيزة وبمشاركة فاعلة من منسوبي مختلف الإدارات وأقسام المستشفى.وأكد التجمع على إيمانه الراسخ بأهمية تثقيف كافة فئات المجتمع وجميع منسوبي المستشفى والمراجعين والمستفيدين من خدماته بأهمية ممارسة رياضة المشي ونشر هذه الثقافة لما لها من أهمية كبيرة وانعكاسات إيجابية وآثار متعددة على جودة صحة وحياة الإنسان، مضيفاً أن ممارسة رياضة المشي يترتب عليها رفع المستوى الصحي للفرد بشكل عام وبالتالي التقليل من الأمراض ومراجعة الطبيب، لافتاً إلى حرص إدارة التجمع على تنظيم ودعم فعاليات المشي والرياضة بشكل مستمر على مدار العام.// انتهى //12:54ت م0063

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