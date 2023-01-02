شكرا لقرائتكم خبر عن موقف نجم الهلال السعودي من مواجهة الاتحاد في الكلاسيكو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لمواجهة نظيره نادي اتحاد جدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

موقف سلمان الفرج من المشاركة مع الهلال ضد الاتحاد

وكشفت تقارير صحفية، سعودية صباح اليوم الإثنين، عن أخر تطورات إصابة اللاعب سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قبل مواجهة اتحاد جدة.

وكان قد تعرض سلمان الفرج، للإصابة خلال مشاركته مع منتخب السعودية ضد نظيره الأرجنتين، في المباراة التي فاز بها الخضر بهدفين مقابل هدف في كأس العالم قطر 2022.

أكدت صحيفة "الرياضية "، في عددها الصادر صباح اليوم الإثنين، أن موقف سلمان الفرج من المشاركة أمام الاتحاد في "الكلاسيكو" لم يتحدد بعد حتى الآن، ومازل موعد عودته للتدريبات الجماعية غامضا.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن قائد الزعيم مازال يجري المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي الذي يخضع له للتعافي من إصابة عظمة الساق، وأنه بات قريبا من الدخول في التدريبات الجماعية.

وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الطبي لنادي الهلال يسعى لتجهيز الفرج بشكل كامل قبل عودته للمشاركة في المباريات الرسمية، وذلك لعدم تفاقم الإصابة مرة أخرى.

موعد مباراة الهلال واتحاد جدة

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع نظيره الاتحاد، مساء يوم الخميس المقبل، على ستاد الجوهرة المشعة، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.