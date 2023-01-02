شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب مالية ضخمة للنصر السعودي بسبب قميص رونالدو.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية أنه نفذت أول دفعة كاملة من القميص الخاص بالنجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، والمنضم حديثًا إلى النصر السعودي، حيث أكدت أنه تم بيع 2 مليون قميص خاص باللاعب خلال 48 ساعة فقط من توافرها فى الأسواق.

وأضافت التقارير أنه تم رصد قيمة القميص الواحد بمبلغ 120ريال سعودي، كما أن قيمة المبيعات بالنسبة للكيمية التى تم طرحها وصل إلى 240مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 63 مليون دولار، الشئ الذي يبرز مدي تأثير إنتقال رونالدو إلى النصر والدوري السعودي.



موعد الدفعة الثانية لقميص رونالدو

وأفادت بعض التقارير الصحفية أنه جاري الإنتهاء من تصنيع الدفعة الثانية لقميص رونالدو هذا الأسبوع، على أن يتم عرضها فى الأسواق مطلع الأسبوع القادم، بنفس سعر الدفعة الأولي التي نفذت، يأتي ذلك فى ظل الإقبال الشديد من جماهير الفريق النصراوي على شراء قميص اللاعب.



رونالدو يستقر على رقم القميص

وأستقرت إدارة النصر السعودي على منح رونالدو القميص رقم 7 بدلًا من جلال الدين ماراشيبوف، والذي أظهر إعتراضه الكبير على منح رقم قميصه للنجم البرتغالي كرستيانو، الأمر الذي يشعل شرارة أزمة جديدة داخل النصر بسبب نجم ريال مدريد واليونايتد السابق.