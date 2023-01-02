شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إنتقاله للنصر.. الرفاهية تنتظر رونالدو فى الرياض ومنزل خيالي للاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية عن التصميم الخاص لمنزل رونالدو، والذي سينتقل للعيش به فى مدينة الرياض عقب وصوله مع أسرته، حيث أكدت أن رونالدو سيحصل على قصرًا قيمته تقارب 12 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل من 54 مليون ريال سعودي.

وأضافت الصحيفة أن منزل رونالدو سيتكون من 8 غرف للنوم، ومناطق خضراء واسعة آخري، بجانب حمام سباحة ضخم بحجم أولمبي، على أن يقيم اللاعب فى حى المحمدية، أحد أرقي وأفضل الأحياء فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.



رونالدو يستقر على رقم القميص

وأستقرت إدارة النصر السعودي على منح رونالدو القميص رقم 7 بدلًا من جلال الدين مشاريبوف، والذي أظهر إعتراضه الكبير على منح رقم قميصه للنجم البرتغالي كرستيانو، الأمر الذي يشعل شرارة أزمة جديدة داخل النصر بسبب نجم ريال مدريد واليونايتد السابق.



رونالدو يحقق للنصر مكاسب خيالية

وأضافت بعض التقارير أن الملابس الذي تم طرحها لقميص اللاعب قد نفذت بعد مرور 48 ساعة فقط، حيث من المتوقع أن يتم تصميم العديد من النسخ الآخري لقميص اللاعب وحصدها بالأسواق، الشئ الذي يساعد فى إنعاش خزانة فريق النصر وتحقيق مكاسب خيالية خلال الفترة المقبلة.