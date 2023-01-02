موسيماني يقترب من الرحيل عن أهلي جدة السعودي

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محمد الفلاح - اقترب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

موسيماني يقترب من الرحيل عن أهلي جدة

وكشفت تقارير صحفية سعودية، على أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، يعيش أيامه الأخيرة رفقة قلعة الكؤوس بسبب تراجع نتائج الفريق.

وأكدت التقارير السعودية، على أن رحيل موسيماني عن الأهلي بات قريب للغاية بعدما تراجعت نتائج الفريق خلال المباريات الماضية، حيث تبحث إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، مستقبل الجنوب إفريقي بعد مباراة الشعلة، المقرر لها الأربعاء القادم، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري يلو للدرجة الأولى.

وخاض موسيماني 7 مباريات رفقة الأهلي، حقق الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في أربعة أخرين، واستقبل الفريق معه 5 أهداف، وسجل 10 أهداف.

وكان الأهلي في أخر 4 مباريات له في دوري يلو للدرجة الأولى، تعادل في ثلاثة أمام كل من: "العين، العربي، الساحل"، بينما حقق الفوز في لقاء وحيد أمام هجر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل الأهلي المركز السادس في ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى، برصيد 21 نقطة من 12 مباراة، بفارق 6 نقاط عن الفيصلي المتصدر، حيث يتبقى له مباراتين مؤجلتين.