اخبار السعوديه

استقبل 10 ملايين زائر.. موسم الرياض 2022 يجعل الخيال واقعاً

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/14
  • 2/14
  • 3/14
  • 4/14
  • 5/14
  • 6/14
  • 7/14
  • 8/14
  • 9/14
  • 10/14
  • 11/14
  • 12/14
  • 13/14
  • 14/14

شكرا لقرائتكم استقبل 10 ملايين زائر.. موسم الرياض 2022 يجعل الخيال واقعاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نجح موسم الرياض 2022، في جذب الزوار من مختلف الفئات والأعمار، من داخل المملكة وخارجها، من خلال فعالياته المتنوعة، التي انطلقت منذ 21 أكتوبر الماضي تحت شعار “فوق الخيال”، وتخطى عدد الزوار الـ10 ملايين، عاشوا فيها أجواء من المتعة والترفيه.

10 ملايين زائر

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ كتب عبر حسابه على المنصة العالمية “تويتر: “الخيال أصبح واقعا مع موسم الرياض، 10,000,000 زائر حتى الآن”.

قد يهمّك أيضاً

الجوازات تطلق 5 خدمات إلكترونية جديدة عبر أبشر

Img

30 يومًا على انتهاء فصل الشتاء في

15 منطقة ترفيهية متنوعة

وتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه على 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات مثل WWE، إلى جانب الألعاب النارية والمسرحيات السعودية والعربية، والحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية.

وجذبت فعاليات الموسم زوارًا من مختلف الفئات، استمتعوا خلالها بما شمله من عروض مبهرة وتنوع في الخيارات الترفيهية، توزعت بين الألعاب والتراث والثقافة والأزياء والعطور والمعارض والموسيقى، إضافة إلى المطاعم والمقاهي، كما أتاح الموسم لزواره عيش تجربة أجواء عدة دول في مكان وزمان واحد.

 

 

 

  • # فعاليات موسم الرياض
  • # موسم الرياض
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا