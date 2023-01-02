شكرا لقرائتكم استقبل 10 ملايين زائر.. موسم الرياض 2022 يجعل الخيال واقعاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نجح موسم الرياض 2022، في جذب الزوار من مختلف الفئات والأعمار، من داخل المملكة وخارجها، من خلال فعالياته المتنوعة، التي انطلقت منذ 21 أكتوبر الماضي تحت شعار “فوق الخيال”، وتخطى عدد الزوار الـ10 ملايين، عاشوا فيها أجواء من المتعة والترفيه.

10 ملايين زائر

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ كتب عبر حسابه على المنصة العالمية “تويتر: “الخيال أصبح واقعا مع موسم الرياض، 10,000,000 زائر حتى الآن”.

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15 منطقة ترفيهية متنوعة

وتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه على 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، إلى جانب الألعاب النارية والمسرحيات السعودية والعربية، والحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية.

وجذبت فعاليات الموسم زوارًا من مختلف الفئات، استمتعوا خلالها بما شمله من عروض مبهرة وتنوع في الخيارات الترفيهية، توزعت بين الألعاب والتراث والثقافة والأزياء والعطور والمعارض والموسيقى، إضافة إلى المطاعم والمقاهي، كما أتاح الموسم لزواره عيش تجربة أجواء عدة دول في مكان وزمان واحد.