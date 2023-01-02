شكرا لقرائتكم مواطن يبتكر طريقة ري حديثة لزراعة الفراولة في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكن متابعات الخليج 365 حمود الحماد، من استحداث طريقة ري جديدة لزراعة الفراولة في منطقة حائل تقلل من استهلاك المياه وإنتاج كميات كبيرة من شتلات الفراولة.

توفير المياه والأسمدة

وأوضح الحماد في حواره لبرنامج “صباح السعودية” على “قناة السعودية”، أنه ابتكر طريقة لزراعة الفراولة من خلال وضع 11 ألف شتلة في البيت المحمي الواحد على محيط 9 أمتار في 38 مترًا، حيث تُسقى بنحو ألف متر في اليوم ليعود العائد للخزان وهو ما يوفر في كمية المياه والأسمدة.

ولفت الحماد إلى أن زراعة الفواكه بهذه الطريقة تقلل انتشار الأمراض في البيوت المحمية، مشيرًا إلى تعدد أنواع الفراولة لنحو 18 صنفاً لكن أبرزهم في حائل نوع الفاستيفال.

صناعة الفراولة

كما أشاد الحماد بجهود وزارة الزراعة والمسؤولين لدعم المزارع السياحية والاستثمارية لتشجيع هذه الزراعة ومن ثم المساهمة في تسويقها، متمنيًا أن يحصل على المركز الأول في صناعة الفراولة.

وفيما يتعلق بالصناعة التحويلية أشار الحماد إلى وجود مصانع لإنتاج العصائر وإعداد الفراولة المجففة ومسحوق الفراولة وغيرها، لافتًا إلى مراقبة المختصين لتلك الصناعات لضمان جودتها.