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شكرا لقرائتكم وظائف بشركة أرامكو لزيوت الأساس “لوبريف” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) توفر وظائف هندسية وتقنية وإدارية لحملة البكالوريوس فما فوق، مع ملاحظة أن الوظائف متاحة للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمي الوظيفي
مشروع التخرج للمهندس
- المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في الهندسة أو درجة الماجستير في الهندسة (مفضل) مع 10-20 سنة من الخبرة العملية ذات الصلة.
- خبرة في تنفيذ وإدارة مشروع رأس المال في مصفاة أو البتروكيماويات.
- معرفة معايير المشروع لمراقبة المشروع والهندسة والتنفيذ والمتطلبات التنظيمية ودورة التعاقد.
- جودة القيادة وحل المشكلات والعمل الجماعي والتحسين المستمر والعلاقات الشخصية ومهارات الاتصال الجيدة.
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر بوابة التوظيف (لينكد إن)
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