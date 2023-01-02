شكرا لقرائتكم وظائف بشركة أرامكو لزيوت الأساس “لوبريف” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) توفر وظائف هندسية وتقنية وإدارية لحملة البكالوريوس فما فوق، مع ملاحظة أن الوظائف متاحة للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمي الوظيفي مشروع التخرج للمهندس المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في الهندسة أو درجة الماجستير في الهندسة (مفضل) مع 10-20 سنة من الخبرة العملية ذات الصلة.

خبرة في تنفيذ وإدارة مشروع رأس المال في مصفاة أو البتروكيماويات.

معرفة معايير المشروع لمراقبة المشروع والهندسة والتنفيذ والمتطلبات التنظيمية ودورة التعاقد.

جودة القيادة وحل المشكلات والعمل الجماعي والتحسين المستمر والعلاقات الشخصية ومهارات الاتصال الجيدة.

طريقة التقديم: – للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر بوابة التوظيف (لينكد إن)