السعودية اليوم / الأمانة العامة لمجلس التعاون توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة خليفة للعلوم والتكنلوجيا



الرياض 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

أبرمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض, مذكرة تفاهم مع جامعة خليفة للعلوم والتكنلوجيا، وذلك استكمالاً لتنفيذ بنود رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ(36) عام 2015م بالربط بين المنظمات الخليجية والمؤسسات التعليمية بدول الخليج العربية، وسعياً من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز البحث العلمي والمعرفي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز البحوث والدراسات الخليجية وعقد الندوات والورش وتبادل الخبرات والتدريب.

// انتهى //

12:41ت م

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