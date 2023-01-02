السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة



نجران 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم، فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة الشيخ محمد بن إبراهيم الفارس.

ونوّه سموّه بما شهده مرفق القضاء من نقلات نوعية، وقفزات تقنية، في ظل الدعم السخي والكريم من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وحرصها على استقلالية القضاء، والارتقاء بكفاءته وجودته، ليسهم في خدمة المواطن وتحقيق العدالة.

// انتهى //

12:39ت م

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